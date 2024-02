Pietro Senaldi | foibe | la Giornata del Ricordo una vittoria tutta italiana

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La piattaforma editoriale www.kepown.com che, con il sostegno di Libero e dell'Unione Istriani ha promosso “Raccontare per ricordare l'esodo giuliano dalmata”, il primo concorso letterario nazionale, oggi presenta a Trieste, nella sede dell'Unione (alle ore 17) l'antologia con i tre racconti vincitori e alcuni interventi pubblicati lo scorso anno su Libero. Segue l'articolo di. Domani è ladel. Giorgia Meloni, con i ministri Sangiuliano e Valditara, Ciriani e Abbodi, Cultura, Istruzione, rapporti con il Parlamento e Sport, sarà a Trieste per commemorare le vittime, oltre ventimila italiani trucidati dalla furia comunista. Visita alla foiba di Basovizza, sopra la città, e poi alla stazione, per la partenza del treno del, un convoglio che ripercorre le tappe del ...