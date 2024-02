Piazzale Zavattari | rapina in farmacia | il bandito incastrato da un paio di ciabatte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Milano, 9 febbraio 2024 – Entra incon il volto coperto da una mascherina e si fa consegnare 300 euro: arrestato un marocchino di 48 anni. L’assalto è andato in scena martedì scorso, verso mezzogiorno, in un esercizio di piazza, in zona San Siro. L’autore del raid ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare il denaro in cassa, circa 300 euro. Successivamente si è dato alla fuga. Sul posto sono giunti gli agenti della sezione “Criminalità diffusa” della squadra mobile che hanno effettuato gli accertamenti, analizzando anche le immagini di videosorveglianza presenti all’interno del locale. L’indagine I sospetti degli investigatori si sono concentrati su un marocchino già arrestato lo scorso 2 dicembre dopo unacommessa ai danni di un negozio di prodotti surgelati di Via Rembrandt. Per quest’ultimo ...