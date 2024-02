Pezzotta inaugura il point il 17 febbraio e illustra il programma

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Bergamo. Non perde tempo Andrea, candidato sindaco del centrodestra. D’altronde è risaputo, l’operatività e l’incisività, hanno sempre caratterizzato il suo operato da avvocato penalista e la stessa modalità la ritroviamo anche in questo contesto. Un documento scritto personalmente dae da lui fortemente voluto. Una serie di spunti e di riflessioni maturate nei primi giorni della campagna elettorale, in attesa del vero e proprio, che sarà elaborato e condiviso nelle prossime settimane con tutti i Partiti che lo supportano. Sedici pagine piene, niente modifiche, punti e sviluppo, nessun “abbellimento”, ma solo sostanza. Nove punti e un incipit con una forte dichiarazione di intenti in cuiribadisce il perché della sua scelta, per nulla scontata: “Lavoro come avvocato penalista da ...