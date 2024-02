Pescate | Ultima Generazione imbratta il manifesto dell' eurodeputato di FdI

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Lecco), 9 febbraio 2023 – I baffi come quelli di Adolf Hitler e la scritta “Meglio figli unici che Fratelli d'Italia”. La contestazione si sposta sui manifesti di propaganda elettorale in provincia di Lecco. Dopo il raid di ieri pomeriggio nell'agenzia di servizi per animalia segretariaa Lega di Barzanò Debora Piazza, aqualcuno hato i manifestidi Fratelli d'Italia Pietro Fiocchi. La contestazione di“Mentre gli agricoltori rivendicano il loro diritto di esistere, i soliti vandalia bomboletta spray si manifestano – denuncia l'europarlamentare -. Questi idioti in modo vile nottetempo si sono resi protagonisti ...

Si è conclusa l’operazione complessa di controllo pesca “SpINNaker” (INN, acronimo di Pesca Illegale Non dichiarata e Non regolamenta), svoltasi in questi primi mesi del 2024 su tutto il territorio ...Per un uomo sorpreso ad effettuare la pesca illegale, è stato notificato un verbale con sanzioni amministrative per oltre 60mila euro ...Per un uomo sorpreso ad effettuare la pesca illegale, è stato notificato un verbale con sanzioni amministrative per oltre 60mila euro ...