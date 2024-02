Pericolo statico | case sgomberate al Vomero | chiusa via Solimena

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa probabile causa sono le infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo. Dodici appartamenti sono stati sgomberati al civico 113 di via Francesco, al. La strada è stata. Un’ala dello stabile è stata evacuata dai Vigili del Fuoco e dai servizi comunali. Si ritiene sia a rischio crollo la scala A del fabbricato. All’opera le squadre di Abc, l’Azienda municipale di gestione idrica. Sospesa la fornitura di acqua in viaper la verifica della rete. “Purtroppo è avvenuto l’ennesimo episodio di sgombero di un palazzo privato a Napoli – afferma Nino Simeone, presidente della commissione infrastrutture e Protezione Civile del Consiglio comunale di Napoli -. Altre famiglie, circa una quindicina, ancora una volta costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per questioni legate ...

