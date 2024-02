Perde il gatto nel terremoto | un mese dopo l’incredibile scoperta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Prima il grande spavento, poi la sorpresa insperata: è la storia di Kotaro, ritrovato dalla sua padronaessere scappato Una bellissima notizia arriva dal Giappone: unè stato ritrovato dalla sua padronache era scomparso a seguito del grandeche ha colpito la penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa. “Pensavo che non lo avrei mai più rivisto. Non posso crederci”, ha detto la proprietaria, Eriko Matsuda, un’impiegata pubblica di 44 anni di Kanazawa, capitale di Ishikawa. Aveva cresciuto il felino, di nome Kotaro, dal giorno in cui lo aveva accolto in casa, subitoessersi sposato.un(Ansa) – Notizie.comDurante le vacanze di Capodanno, ilsi trovava con Matsuda e la sua ...

