Perde il controllo sul circuito di Ottobiano Grave motociclista

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ha perso ildalla sua moto mentre stava effettuando dei giri di allenamento suldi, considerato uno dei più impegnativi d’Europa e sul quale si cimentano ogni giorno motociclisti di ogni categoria che arrivano da tutto il continente. Un uomo di 32 anni, italiano, è rimasto ferito in modonel pomeriggio di ieri per effetto di una caduta. Soccorso in tempi rapidissimi l’uomo è stato trasferito con l’elisoccorso dell’ospedale Niguarda di Milano al policlinico San Matteo di Pavia dove è stato ricoverato in codice rosso. Le sue condizioni sono preoccupanti. Sul posto oltre al personale del 118 e della Croce Garlaschese sono intervenuti i carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica della caduta.