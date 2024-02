Perché Wilders non è riuscito ancora a formare un governo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) In italiano sarebbe la «piccola torre», gli olandesi la chiamano Torentje: si tratta di un piccolo edificio ottagonale situato a L’Aia che a partire dal 1982 è diventato l’ufficio de facto del primo ministro dei Paesi Bassi. In oltre quarant’anni sono stati vari e sorprendenti gli avvicendamenti alla Torentje, come estenuanti e difficoltose sono state talvolta le trattative per arrivare alla formazione di un, anche in virtù del sistema elettorale del Paese. Nel 2021 dopo le elezioni ci sono voluti quasi trecento giorni per trovare un accordo: oggi siamo appena a ottanta giorni, da quando a novembre il leader populista del Partito per la Libertà (Pvv), Geert, ha trionfato alle urne. All’indomani del voto avevamo scritto su Linkiesta che nonostante l’ampio successo persarebbe iniziata la parte più difficile: così ...