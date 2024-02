Perché tutti i brand di moda vogliono sfilare a Casa Malaparte

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Aveva ammaliato Karl Lagerfield nel lontano 1997, ma pure Ermenegildo Zegna e Yves Saint Laurent. E il prossimo 10 Giugno sarà il parterre della collezione cruise di Simon Porte Jacquemus., villa modernista arroccata su una scogliera sull’isola di Capri, scelta per celebrare il 15esimo anniversario della fondazione del marchio indipendente, che Bruce Chatwin descrisse come “una nave omerica finita a secco”, si rivela una sorta di omaggio di Jacquemus a Le Mèpris (Il disprezzo), cult movie di Jean Luc Godard, tra i film preferiti del fashion designer. Memorabile la scena in cui Brigitte Bardot prende il sole nuda sul tetto della villa dalle nuances rosso pompeiano, costruita da Curziotra gli anni 1938 e 1942. La posizione spettacolarealso Villa ...