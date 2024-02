Per Lollobrigida la grana non sono più i trattori Ma Salvini che fa il Masaniello dei trattori

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La vertenza degli agricoltori squassa il campo della destra. Se il cognato di Meloni promette di pagare le assicurazioni per sei mesi aisti, il leghista rilancia e tiene il fiato sul collo all’esecutivo: “Bisogna estendere l'esenzione Irpef oltre la soglia dei 10mila euro”. Intanto la trattativa per farli salire sul palco di Sanremo va avanti

Terme di Caracalla. Seduti al tavolo in prima fila, vestiti in abito da sera, i ministri Santanché e Abodi , Tajani e Lollobrigida . A metà cena di ...

La vertenza degli agricoltori squassa il campo del destra-centro. Se Francesco Lollobrigida paga le assicurazioni per sei mesi ai trattori, Matteo Salvini tiene il fiato sul collo all’esecutivo: ...Ci sono anche una trentina di agricoltori e pastori sardi a Roma per protestare contro le politiche europee sulla produzione nelle campagne e per incontrare il ministro dell'Agricoltura Francesco Loll ...Noi avevamo parlato anche prima con il ministro Lollobrigida che ci risulta sia andato a discutere questa cosa a Bruxelles senza ottenere risposte dalla Comunità europea. Alla fine per poter garantire ...