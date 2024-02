Per il terzo settore torna lo spettro del regime Iva “Il governo riapre le sanatorie sulle cartelle ma penalizza il non profit”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per ilsi profila ancora una volta lo spauracchio delIva previsto fin dal 2020 ma sempre rinviato. L’emendamento al decreto Milleproroghe che avrebbe rinviato il passaggio al 2025 è stato infatti accantonato dalla maggioranza e rischia di saltare, come denunciano le opposizioni e il Forum. Le associazioni nonrischiano in concreto di passare dall’attualedi esclusione Iva a uno di esenzione per i servizi prestati e i beni ceduti dagli enti nei confronti dei propri soci: significa che dovrebbero aprire partita Iva, tenere la contabilità e far fronte a una serie di obblighi burocratici, peraltro senza vantaggi per l’erario. Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum, avverte che ...