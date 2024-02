Per Gentiloni l' Europa sta in mezzo al Rubicone E fra Trump ed elezioni rischia di cadere in acqua

Crisi nel Mar Rosso , il commissario europeo Paolo Gentiloni mette in guardia: le navi colpite potranno mettere in crisi la tenuta dei prezzi e ... (iltempo)

Gentiloni torna a Roma per fare il segretario del Pd Patto con Bonaccini - Guerini - Franceschini (e non solo)

Paolo Gentiloni è stato chiarissimo: "Non mi candido alle elezioni europee e torno a Roma, ma non vado in pensione". Esattamente come ... (affaritaliani)