Per Biden il conflitto tra Israele e Hamas sta diventando un problema di politica interna

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Sono del parere, come sapete, che la condotta della risposta a Gaza, nella Striscia di Gaza, sia stata esagerata”, con queste parole si è espresso Joein riferimento alin corso a Gaza. Parole che testimoniano ulteriormente la freddezza nei rapporti tra il presidente americano e il premier israeliano, Benjamin Netanyahu. La Casa Bianca ha inoltre espresso preoccupazione su un eventuale attacco militare israeliano contro Rafah. “La nostra opinione è che qualsiasi grande operazione militare a Rafah in questo momento – in queste circostanze con probabilmente un milione e mezzo di civili … senza tener conto della loro sicurezza – sarebbe un disastro. E non la sosterremmo”, ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americano John Kirby. Non dimentichiamo d'altronde che, pochi giorni fa, il presidente americano aveva ...