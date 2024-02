Pensione Quota 41 chi può accedere nel 2024?

In attesa della riforma organica da realizzare con le parti sociali, rilanciata da Giorgia Meloni, per quest’anno la stretta introdotta dal capitolo ... (ilsole24ore)

MARTELLAGO - Quota cento blocca ta con l?imposizione di restituire arretrati per 17mila euro , solo per averne percepiti 518 con un lavoretto ... (ilgazzettino)

Novità per la Pensione anticipata . L?Inps ha pubblicato il messaggio n. 454 del 1° febbraio 2024 con le indicazioni per presentare richiesta per ... (ilmessaggero)

Il sacerdote, sempre ricordato con amicizia soprattutto nell'Oltrestazione, dal 15 gennaio scorso è entrato in una nuova stagione della sua missione ...In arrivo la nota, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, riguardo le nuove direttive operative per l'accesso al trattamento di pensione anticipata.Gentile esperto, sono titolare di pensione in quota 100 e mi è stato proposto di fare occasionalmente la comparsa e/o il figurante durante le riprese di film ...