Pelle del viso in menopausa | le migliori creme da usare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Con l’arrivo dellaè essenziale prendersi cura dellanel modo giusto usando leper la. Come cambia l’epidermide con il tempo? Gli estrogeni calano rendendo ladelmeno tonica, luminosa e vascolarizzata. Alla secchezza si accompagna un calo di collagene e acido ialuronico presenti nella cute. Agire in modo mirato dunque è essenziale per ottenere buoni risultati.in: ledae comprare online La soluzione?dei prodotti specifici da inserire nella propria skincare.arricchite con dei fattori cellulari che permettono di favorire la sintesi di collagene ed elastina. Si tratta di ...