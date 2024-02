Pecco Bagnaia a Sanremo | il campione del Motomondiale presenta Ghali che canta Cutugno

“Una nuvola rossa appare ed è più luminosa del cielo e, per qualche secondo, è più luminosa del sole”, così il telecronista Guido Meda ha omaggiato ... (ilfattoquotidiano)

Alla scoperta del campione della moto GP, in sella all'italiana Ducati: l'ascesa, il talento e la ferocia, le sfide con Quartararo, la fidanzata ... (vanityfair)

Il pilota della Ducati Pecco Bagnaia è uno dei super ospiti della settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo.Al via la quarta serata del 74esimo Festival di Sanremo. È la serata dei duetti e delle cover cantate dagli artisti in gara. Grande attesa, tra gli altri, per ...Il 74esimo Festival di Sanremo continua con la quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover. Lorella Cuccarini a fare da co-conduttrice con Amadeus, tra gli ...