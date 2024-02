Pd | a Milano il nuovo appuntamento di ' Energia popolare | dibattito su futuro Europa'

Il designer e direttore creativo di Etro torna tra i banchi e i laboratori della Scuola di moda "La scuola ha rappresentato per me, diversi anni fa, ... (sbircialanotizia)

Michele Bravi annuncia due concerti evento nei teatri di Roma e Milano per presenta re dal vivo il suo nuovo progetto disco grafico Dopo la ... ()

Skatepark - maxi schermi interattivi e spazi dedicati allo smartworking per i genitori : il reparto di pediatria del nuovo Policlinico di Milano cercherà di far sentire i piccoli pazienti come a casa

Le corsie come viali alberati, l’ingresso come uno Skatepark e le stanze di degenza come colorate camerette. È questo il concetto creativo che ... (iodonna)