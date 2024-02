Pazienti trapiantati | al Sant’Orsola di Bologna uno sportello per rispondere alle domande

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 - Un aiuto, pratico e anche psicologico, per chi deve sottoporsi (o l’ha appena fatto) al trapianto di un organo: grazie alla Fondazione, il policlinico bolognese ha inaugurato WELT, il primoche ha il compito di– forse semplici, ma certamente fondamentali – per la vita del paziente. I numeri L’anno scorso, i medici del, hanno effettuato 50 trapianti di cuore (più del 70% rispetto al 2022), 14 di polmone, 139 di fegato e 131 di rene effettuati da gennaio a dicembre. LeQuanto dura la patente di un trapiantato? Quando si ha diritto all’indennità di accompagnamento? E quando si può tornare a praticare sport? Come fare per trovare alloggio a? Come ...