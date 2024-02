Pasta alla carcerata | cremosa e troppo saporita!

Leggi tutta la notizia su pianetadonne.blog

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Laè un primo piatto cremoso e piccantino, dal sapore deciso e appagante. Facilissimo da preparare, ci consente di viziare la nostra famiglia (o i nostri amici) con una ricetta davvero invitante e originale. Per velocizzare i tempi, possiamo realizzare il condimento mentre lacuoce. A questo proposito, meglio sceglierla corta e rigata, in modo che assorba completamente il sugo e si arricchisca di gusto. Gli ingredienti sono semplici da reperire: salsiccia, passata di pomodoro, cipolla, brandy e panna. Ben miscelati insieme regalano una resa davvero strepitosa, al di sopra delle aspettative! Cuociamo la salsiccia a fiamma allegra, dovremo rosolarla per bene. Se vogliamo condividerla con i bambini, meglio omettere il peperoncino. L’alcool, invece, evapora in cottura e non darà loro alcun ...