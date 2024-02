Passaporto | quello italiano è ‘invidiato’ in tutto il mondo | ecco perché

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per coloro che amano girare ilc’è una notizia importante: ilè uno dei migliori,il motivo Sono tanti coloro che amano viaggiare, che pianificano alla perfezione tutti i giorni utili per partire e che programmano appena possono viaggi verso nuove mete da esplorare. C’è chi starebbe praticamente sempre in viaggio, che controlla il calendario di lavoro per prendere subito i biglietti aerei e partire appena possibile. Di base muoversi piace a tutti, anche se magari c’è chi non lo farebbe alla prima occasione utile. I dettaglio sul– Cityrumors.it (PixaBay) Che sia al mare o in montagna, almeno un viaggio l’anno tutti tendenzialmente lo fanno e nonostante il 2024 sia iniziato da poco più di un mese, c’è già chi sta lavorando per ...