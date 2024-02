Par…“ti amo”? A San Valentino | l’ambivalenza del viaggio

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024) : da imperativo romantico a terapia di coppia A febbraio, l’re è ovunque, non solo nell’aria, come dicono le parole di una vecchia canzone, e chi è in coppia inizia ad organizzarsi per celebrare il sentimento del cuore nel giorno di S.. A seconda delle preferenze e delle possibilità, via libera a tutte le opzioni possibili: giornata relax in SPA, passeggiata in un borgo antico, pranzo in un ristorantino in spiaggia, pomeriggio al museo o al cinema per un nuovo film, soirée a teatro, aperitivo con un buon vino, cena con percorso degustazione e perfino serata divano a casa con maratona serie preferita. Tutto accompagnato da cioccolato e bollicine, per chi li ama o, per i più fortunati, da una valigia. Il freddo di febbraio fa sempre sognare mete esotiche e tropicali, come le spiagge dei Caraibi, gli atolli delle Maldive, le dune ...