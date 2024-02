Parma | operaio 67enne muore sul lavoro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 11.55 Incidente sulstamane in una azienda della logistica di, dove undi 67 anni è stato travolto da un camion che effettuava una manovra ed è morto sul colpo. L'incidente è avvenuto nel cortile dello stabilimento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare l'. Sul posto per i rilievi di legge Carabinieri e Medicina del. Si indaga per ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.

A Parma è morto un operaio 67enne a causa di un incidente in un'azienda di logistica di via Paradigna. L'uomo è stato travolto da un mezzo pesante in manovra nel cortile dell'azienda, morendo sul ...È stato travolto da un camion in manovra nel cortile dello stabilimento, perdendo la vita sul colpo: vittima di un altro incidente sul lavoro un operaio di 67 anni morto questa mattina verso le 6:30 ...