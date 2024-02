Parla Putin | la Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lanonmaiine la Nato «deve accettare le conquiste territoriali di Mosca». Questo è il messaggio all’Occidente di Vladimir, che in un’intervista di due ore con il controverso ex anchor di Fox news e sostenitore di Donald Trump, Tucker Carlson, ha detto la sua non solo sul conflitto con Kiev ma anche sul futuro dei rapporti con gli Stati Uniti aprendo ad...

La Russia non sarà mai sconfitta in Ucraina e la Nato «deve accettare le conquiste territoriali di Mosca». Questo è il messaggio all’Occidente di Vladimir Putin, che in un’intervista di due ore con il ...Vladimir Putin ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della guerra in Ucraina: quando avverrà la fine del conflitto«Solo in un caso invierei truppe, se la Polonia attaccasse la Russia», ha risposto Putin, aggiungendo: «Non abbiamo alcun interesse nella Polonia, nella Lettonia o altrove. È assolutamente fuori ...