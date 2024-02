Parla lo studente accoltellato davanti a scuola | “Cercava di colpirmi alla gola”

"Mi sentivo da tempo sotto pressione per problemi legati alla scuola": così il 17enne che alcuni giorni fa ha accoltellato la Prof essoressa ... (orizzontescuola)

"Mi sentivo da tempo sotto pressione per problemi legati alla scuola": così il 17enne che alcuni giorni fa ha accoltellato la professoressa ... (orizzontescuola)

Varese , 7 dicembre 2024 – “Non ho colpito con l'intenzione di ucciderla , mi dispiace per quello che ho fatto e spero che si possa riprendere al più ... (ilgiorno)

Bergamo. Tre giorni a Bruxelles, per rappresentare l’Italia all’Europarlamento durante le discussioni sui cambiamenti climatici : la bergamasca ... (bergamonews)

Modena - parla lo studente sospeso per un’intervista : “La scuola non deve insegnare a essere onesti?”

Damiano Cassanelli rischia di non essere ammesso alla maturità nonostante i buoni voti per aver protestato pubblicamente, come rappresentante di ... (repubblica)