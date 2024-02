Parata | spettacoli e laboratori | il Carnevale anima piazze e strade della città

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’INIZIATIVA. All’auditorium di PiazzaLibertà l’evento di puntarassegna in programma il 13 febbraio. Oltre 30 gli appuntamenti che il Comune di Bergamo, con le istituzioni culturali, propone nel palinsesto pensato per i più piccoli e le loro famiglie.

Il 10 febbraio è il giorno da segnare sul calendario per l’inizio dell’anno del Drago, una giornata importante per tutte le comunità cinesi sparse per il mondo, tra parate, feste e divertimento È orma ...L’invito di Palazzo Frizzoni è scendere in piazza a festeggiare il Carnevale, lasciandosi trasportare dalla parata che dal Teatro Donizetti si muoverà verso Piazza della Libertà, dove è in programma ...VENEZIA - “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”, che quest’anno celebra i 700 anni dalla morte del grande mercante e viaggiatore veneziano, si prepara a ...