Paolo Antonacci | autore a Sanremo | «Soffrivo di un disturbo ossessivo compulsivo | ora ho fatto pace con l' essere il figlio di Biagio e il nipote di Gianni Morandi»

Paolo Antonacci, figlio di Biagio e nipote di Gianni Morandi, svela di aver sofferto di un disturbo ossessivo compulsivo.Reduce da un anno di hit, Annalisa ne ha sganciata una tutta nuova per la 74° edizione del Festival di Sanremo. Il nuovo singolo si chiama 'Sinceramente' ed è già in vetta alle classifiche. Questa mat ...A dirigere l'orchestra per Emma durante la settimana sanremese è il Maestro Alberto Cipolla.Apnea, scritto dalla stessa Emma insieme a Paolo Antonacci, Davide Petrella e Julien Boverod (in arte Jvli), ...