Panchina Milan | Carlo Pellegatti | tre nomi per il dopo Pioli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ha fatto un elenco di tre possibilidi allenatori osservati dal club rossonero per ilIl tema allenatore è sempre vivo in casa. Da tempo circolano le voci che vorrebbero Stefanonon più allenatore dei rossoneri a partire dalla prossima stagione. Diversi iche si sono fatti, anche se dalla dirigenza deltrapela massima fiducia nell’operato del tecnico. Tali voci hanno inevitabilmente raggiuntoello.si è sempre detto sereno e concentrato solo sul lavoro da fare da qui alla fine della stagione per il bene della squadra. A più riprese, sia Zlatan Ibrahimovic che l’amministratore delegato ...