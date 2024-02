Panchina Milan | arrivano conferme | “Potter è il favorito per il post Pioli”

Il Milan viaggia al terzo posto, ma potrebbe pensare alla Panchina per le prossime stagione. Ecco i possibili nomi per il post Stefano Pioli (pianetamilan)

Panchina Milan , Carlo Pellegatti ha fatto un elenco di tre possibili nomi di allenatori osservati dal club rossonero per il dopo Pioli Il tema ... (dailymilan)

Thiago Motta , tecnico del Bologna accostato alla Panchina del Milan , ha parlato del suo futuro in conferenza stampa (pianetamilan)

Il club ha più volte ribadito il pieno sostegno a Stefano Pioli, il tecnico ha ancora una stagione da finire per provare a convincere la società e continuare la sua esperienza alla guida della ...Quando dopo Fiorentina Frosinone Stefano Pioli diede le dimissioni da allenatore dei viola. Il precedente del 2019 Per tanti Fiorentina Frosinone potrebbe ...Si avvicina a ritmo incalzante Milan-Napoli. In vista del big match di domenica sera tre titolari potrebbero ritornare ad essere convocati dopo un periodo di assenza.