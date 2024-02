Pallanuoto | Italia agli ottavi che valgono Parigi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (askanews) – La Nazionalena dibatte la Romania 16-10 (4-3, 4-4, 5-2, 3-1) nell’ultimo incontro del girone e chiude al secondo posto il gruppo D dei mondiali di Doha.di finale, in programma domenica 11 febbraio alle 17.00, giocherà probabilmente contro gli Stati Uniti (che a breve affrontano la Serbia). Una vittoria contro gli americani, peraltro già qualificati ai giochi olimpici, garantirebbe il pass per. “La Romania è una buona squadra e ci ha messo in difficoltà nei primi due tempi – le parole di Sandro Campagna – Questo è un bene per noi perché ci dobbiamo allenare alla pressione. Mi è piaciuto l’atteggiamento e la tattica in cui abbiamo messo a punto il lavoro di questi due giorni. Abbiamo segnato sedici gol, ma potevano esser di più se ...