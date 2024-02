Pallanuoto | incredibile Settebello | 5 rigori sbagliati contro la Romania!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) L’Italia ha sconfitto la Romania per 16-10 nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2024 dimaschile. Ilha confermato il pronostico della vigilia, facendo la differenza nella seconda metà di partita dopo che il tabellone recitava un equilibrato 8-7 all’intervallo. I ragazzi del CT Sandro Campagna, che due giorni fa hanno perso ail’Ungheria divorandosi un vantaggio di due gol negli ultimi due minuti, hanno così chiuso al secondo posto nel gruppo D e domenica 11 febbraio torneranno in acqua a Doha (Qatar) per disputare il playoff verosimilmentegli USA. A caratterizzare la partita odierna sono stati i troppidall’Italia. Gli azzurri hanno infatti commesso ben cinque errori su sette tentativi avuti ...

