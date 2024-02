Pallanuoto | domenica Italia-Usa vale la qualificazione olimpica

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 feb. (askanews) – Saranno gli Stati Uniti ad affrontare l’negli ottavi di finale del Mondiale di. Gli Stati Uniti sono stati battuti dalla Serbia 14-12 nell’ultimo match del girone e sono terzi del gruppo C. La partita è in programma11 febbraio alle 17.00. Una vittoria contro gli americani, peraltro già qualificati ai giochi olimpici, garantirebbe il pass per Parigi. In campo maschile sono 7 le nazionali già qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024: Francia (paese ospitante), Ungheria e Grecia (pass ottenuto ai Mondiali 2023), Giappone (pass ottenuto agli Asian Games 2023), Stati Uniti (pass ottenuto ai Panamericani 2023), Spagna (pass ottenuto agli Europei 2024), Sudafrica (pass riservato alla CANA, la Federazione Africana, da confermare). Restano da assegnare 4 posti ai Mondiali di Doha e uno ...