Paganin | «Inter squadra da battere | ma c’è un’insidia non da poco!»

ha parlato dell'e di come i nerazzurri stiano disputando un grandissimo campionato. In mezzo l'incognita del calendario. CALENDARIO DIFFICILE ? Massimo, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, presenta il match di domani: «Chiaro che l'è ladaha dimostrato di essere la più forte, miglior difesa e attacco, ha vinto la Supercoppa e sta meglio di tutte. Incontra una Roma che sta bene, sarebbe stata sempre una partita difficile per l'contro i giallorossi. L'non ha un calendario facilissimo e sarà molto importante il mese di febbraio. Ma Inzaghi e lahanno fatto un percorso importante».