Padova | “Migranti irregolari lavoravano senza stipendio e scarpe” | sequestrata cooperativa per caporalato ed estorsione

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sfruttavanofacendoli lavorare, assistenza medica ed infortunistica e addirittura anche, facendoli vivere in case fatiscenti. Con queste accuse la squadra Mobile ha sequestrato unadi Vigonza a. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato eseguito nell’ambito di un’inchiesta che vede coinvolto un 48enneno, già presidente della, indagato per violazione di norme in materia di immigrazione,ed. Secondo quanto accertato , la, pur non partecipando alle gare di appalto per l’accoglienza di, si serviva degli stranieri per ...