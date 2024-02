Ottomila pazienti nei Cau della provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Quasi quattromila persone si sono recate al Cau, il Centro assistenza urgenza, di Budrio dal primo novembre, giorno dell’inaugurazione, al 4 febbraio e circa 1.600 iche si sono rivolti al Cau di Vergato e oltre 2.000 in quello di Casalecchio di Reno. I problemi per i quali le persone si rivolgono ai medici di queste nuove strutture sono prevalentemente di tipo ortopedico, circa il 20 per cento degli accessi. Seguono le patologie gastrointestinali, dermatologiche, cardiovascolari. I tempi di attesa per la visita, sia a Budrio che a Vergato, sono mediamente di un’ora e 35 minuti. Per quanto riguarda il Cau di Casalecchio, secondo i primi rilievi effettuati dall’Azienda Usl, la sua apertura ha già portato un sensibile alleggerimento al Pronto soccorso del Maggiore. Dato che è stato osservato prendendo a campione una giornata di dicembre, periodo ...