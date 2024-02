Ossessione Schlein | attacca il governo anche su John Travolta

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il centrodestra vuole far luce sull'ospitata dell'attore americano. E: "Hanno occupato la Rai ma non hanno perso l'abitudine dire Sanremo"

Il recupero del Fisco sale a quota 31 miliardi. Giorgetti: "Riforma conclusa entro la primavera" «Il governo fa le carezze agli evasori» (20 giugno 2023). «La coperta della manovra è corta per colpa d ...La corsa al consenso elettorale sta esasperando tutte le relazioni politiche. È una banalità osservare quanto sia utopistico, persino inappropriato, immaginarsi un confronto ...'Il Governo non può tacere di fronte alle minacce dell'Ad di Stellantis sul futuro di Mirafiori e Pomigliano, convochi subito Tavares in Italia ad assumersi delle responsabilità e impegni chiari'. Lo ...