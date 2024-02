Ospedale di Polla | 5 Milioni di euro per le sale operatorie

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 9 febbraio 2024)di, 5diper lee i reperti di Gastroenterologia e Pronto Soccorso “Sono molto soddisfatto per i cinquedidestinati all’di. Ho seguito personalmente e con grande attenzione l’iter di questo finanziamento, che considero di fondamentale importanza perché consentirà essenziali lavori strutturali in Reparti nevralgici per il nosocomio valdianese”. Con queste parole il Consigliere Regionale Corrado Matera commenta la notizia -ufficializzata nelle ultime ore- del finanziamento grazie al quale presso il “Luigi Curto” potranno essere effettuati importanti lavori di adeguamento sismico, rifunzionalizzazione e ristrutturazione delle...