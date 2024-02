Osimhen in dubbio per la finale | il nigeriano tra gastroenterite e flebo riabilitative

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La stella nigeriana, Victor, si confida con i compagni di squadra tramite chat, mentre il Napoli si prepara per il suo ritorno in campo. La stella del Napoli, Victor, è alle prese con una. Nella chat della squadra, come riferisce il quotidiano Il Mattino, il centravanti ha condiviso i dettagli dei suoi problemi fisici, mostrando preoccupazione circa la sua presenza sulladi domenica. Il quotidiano riporta che i compagni di squadra, insieme all’allenatore Mazzarri, hanno inviato messaggi di supporto e “in bocca al lupo” a, esprimendo il desiderio del suo rapido ritorno in Italia. Ladi Coppa d’Africa, conquistata con grande impegno dal centravanti, sta particolarmente a cuore a, che ha spiegato agli altri ...

L’attaccante del Calcio Napoli non è partito con il resto della sua Nazionale per disputare la semifinale di Coppa d’Africa in programma domani. ... (2anews)

Problemi addominali per l'attaccante del Napoli ABIDJAN (COSTA D'AVORIO) - Victor Osimhen resta in dubbio per la semifinale di Coppa d'Africa ... (ilgiornaleditalia)

In ogni caso, Osimhen è atteso a Castel Volturno non prima di mercoledì ...non facilmente imitabile per estensione e qualità dei terreni di gioco. Restano i dubbi sui tempi di realizzazione: 24 mesi.Victor Osimhen è la stella del Napoli ...che lo hanno costretto a delle flebo riabilitative e che lo mettono ancora in dubbio per la finale di domenica: ha avuto una gastroenterite. Una infiammazione ...Il Mattino ha fatto il punto sulle condizioni di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Victor Osimhen ha spiegato ai compagni i problemi fisici che lo stanno tormentando in queste ultime ore. L'atta ...