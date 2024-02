Oscar | arriva una nuova categoria nel 2026

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ebbene sì, gliavranno una. A partire dalla 98esima edizione del premio più ambito nella settima arte verrà, infatti, premiato il lavoro dei Direttori del Casting. Quindi, ci sarà unal miglior casting e i film che verranno distribuiti nelle sale nel 2025 saranno i primi a poter conquistare questastatuetta dorata. Le categorie deglisaliranno così a un totale di ben ventiquattro grazie allaaggiunta, la prima dal lontano 2001. In quell’occasione l’Academy aveva aggiunto alla lista il premio per il Miglior Film d’animazione all’uscita di Shrek della casa di produzione Dreamworks, dapprima bloccata dal fatto che non ci fossero sufficienti produzioni animate per l’istituzione di un premio per loro. I ...