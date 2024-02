Orsanmichele è l' ombelico del mondo di cui quasi nessuno s' accorge

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Vorrei fare un sondaggio fra chi è venuto a Firenze almeno una volta, o ci vive: la domanda è se abbiano visitato. Intanto rispondo io: sì, certo, avevo visitato più volte la chiesa – il pianoterra, la Madonna di Bernardo Daddi, il formidabile tabernacolo che l’Orcagna le costruì attorno, e il resto. Avevo girato attorno all’edificio ogni volta che avevo un ospite – poco fa con Andrée, pronta ad afferrare quella forza teatrale. Ma non ero mai salito al primo piano e al secondo piano. Un mese fa, dopodue anni di lavori,splendidamente rinnovato e restaurato ha riaperto, chiesa e piani superiori, museo e vista panoramica di Firenze come da nessun altro punto.è in centro, anzi è il centro. Un po’ più in là c’è la piazza cristiana, Santa Maria del Fiore e il Campanile di Giotto ...