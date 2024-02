Ornella Muti e Naike Rivelli a Sanremo per sostenere gli agricoltori | arrivano su un trattore carico di arance – Video

(Di venerdì 9 febbraio 2024)sono arrivate, come promesso, a dare sostegno alla protesta degli, con undi. “L’agricoltura non molla mai”, le parole dei manifestanti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Arriva finalmente l’attesa serata delle cover al 74° Festival di Sanremo: una perfetta pausa dalla competizione per i 30 concorrenti di questa edizione, che potranno quindi richiamare alcuni colleghi ...L'attrice e la figlia sono arrivate insieme ad un trattore carico di arance: "Siamo qua per supportare e accompagnare, non per andare sul palco" ...I motori degli agricoltori rischiano di risuonare più forte delle canzoni dei concorrenti che si cimentano nei duetti ...