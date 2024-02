Orma – Roma

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 febbraio 2024)Via Boncompagni, 31/33 – 00187Telefono: 06/8543182 Sito Internet: www..it Tipologia: ricercata Prezzi: menù degustazione: 120/150€, piatti 28/48€, dolci 20€ Chiusura: Domenica e Lunedì OFFERTA Lo chef colombiano Roy Caceres è tornato al fine dining a quattro anni dalla chiusura di Metamorfosi. E lo ha fatto in grande stile con il nuovo locale, nato sulle ceneri di un precedente ristorante su Via Boncompagni, una zona ricca di alberghi e uffici. L’offerta di, infatti, è divisa in pranzo, aperitivo e cena, proprio per consentire a chi lavora in zona di fare una pausa raffinata e di gusto. Noi lo abbiamo provato di sera, quando la cucina di Caceres dà il meglio di sé, con un menù à la carte che non prevede la solita distinzione tra le portate, ...