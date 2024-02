Orlando avvisa l’Inter | «A Roma sarà tosta | mi ricorda una partita!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024)parla di-Inter e di come la partita di domani all’Olimpicoun match tutt’altro che banale per i nerazzurri. COMPLICATA ? Massimopresenta il match dell’Olimpico a Tmw Radio: «Laè una squadra diversa rispetto alla gestione Mourinho, una squadra che gioca meglio, attacca di più. Secondo me pernonuna partita facile e me la vedo come la partita di Firenze, quando i nerazzurri ebbero qualche difficoltà in più. Mi aspetto quel tipo di partita lì domani all’Olimpico». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati