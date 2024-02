Organizzazioni agricole convocate a Palazzo Chigi

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ledel mondo agricolo sonoper un incontro a breve con il governo. La convocazione riguarda Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca e Copagri. A, al momento, sono presenti la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto.

I trattori hanno sfilato nel cuore di Roma. Anche se è stata annullata la grande manifestazione degli agricoltori che era stata indetta per oggi nel ... (tg24.sky)

Le organizzazioni del mondo agricolo sono convocate a Palazzo Chigi per un incontro a breve con il governo. La convocazione riguarda Cia-Agricoltori Italiani, Coldiretti, Confagricoltura, Fedagripesca ...«Confermiamo che stasera ci sarà il corteo dei trattori sul Raccordo anulare». Lo dice Roberto Rosati uno dei portavoce degli agricoltori abruzzesi che ha aderito a ...L’organizzazione promuove un nuovo paradigma agricolo ed economico, una cultura del “cibo come salute”, in cui prevalgono la responsabilità ecologica e la giustizia economica. Fra gli obiettivi ...