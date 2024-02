Ore d’ansia per Landi Samuele è disperso Tempesta sulla chiatta | oggi l’esame del Dna

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La sua vita è sempre stata controcorrente. Prima da grande imprenditore e poi da paladino di battaglie online e a suon di carte bollate contro i giudici e i commissari che a suo dire avevano affossato Eutelia, la creatura imprenditoriale di famiglia che da amministratore delegato aveva portato ai vertici della telefonia e che poi si era dissolta in un crac milionario nel 2010. C’è ansia per le sorti di, 59 anni ad agosto, sparito da qualche giorno da Dubai, città dove si era stabilito da tempo con la famiglia. Le notizie che arrivano dagli Emirati Arabi Uniti sono frammentarie e parlano di un incidente in mare che lo avrebbe coinvolto insieme ad altre cinque persone. Secondo l’agenzia di stampa Wam due persone sarebbero state tratte in salvo grazie alla collaborazione tra la locale guardia costiera e il dipartimento ...