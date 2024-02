Ora iTunes su Windows serve un po' meno Apple lo ha scomposto

Apple interrompe il supporto a iTunes su Windows in favore di tre nuove app separate per la gestione di musica, video e dispositivi. L'azienda vuole convincere gli utenti ad abbandonare il vecchio sof ...Apple ha introdotto nuove app separate per PC Windows (disponibili nel Microsoft Store) nel processo di dismissione di iTunes. Nel frattempo, Canalys ha riportato che l'iPhone 14 Pro Max è stato lo sm ...Anche su Windows adesso sono ufficialmente disponibili per tutti le app Music, TV e Devices di Apple. È la fine dell'era di iTunes.