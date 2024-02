Operazione Santa Chiara Procedura internazionale per individuare l’acquirente | Il Comune avrà ruolo attivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) di Gabriele Masiero PISA Finso, società del gruppo Fincantieri per le infrastrutture in ambito sociale, insieme a Consorzio Integra Società cooperativa, nell’ambito della realizzazione dei lavori del nuovo ospedale di Pisa, ha indetto unaprivata per la selezione di un soggetto idoneo all’acquisizione e valorizzazione del complesso monumentale di, che ospita ancora alcuni reparti, nel centro storico di Pisa, al confine con l’area Unesco di piazza dei Miracoli. Laè indetta tramite NuovoHospital Scarl a cui è stato affidato l’incarico di promotore. L’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse è pubblicato sul sito www.regenerate.it, dove sono ...