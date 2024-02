Open Day 2024 | l’Università di Siena si presenta agli studenti delle scuole superiori

Tutte le informazioni su come fare e quando prenotare open day domani e domenica per la Carta d' identità elettronica a Roma . Si prenota oggi, ... (sbircialanotizia)

Il Centro per l’impiego di Siena annuncia una serie di iniziative nelle prossime settimane. In particolare l’organizzazione e il lancio di due open ... (lanazione)

Sarà un’ottima occasione per chi già conosce il rapatenni’s di cimentarsi in un bel pomeriggio di sport. E per chi ancora non conosce questo ... (sport.quotidiano)

Sono in programma a Sassari, per venerdì 9 e 23 febbraio, gli Open Day vaccinali, presso gli ambulatori vaccinali del servizio di Igiene.Quest'anno la giornata sarà dedicata alle nuove generazioni: la ricorrenza prenderà il nome di "I Love Free Software Day 2024 - Forging the Future with ...a un workshop e si discuterà del ruolo ...Sabato 10 febbraio al MEF Open Day. Il presidente Corradini: "Opportunità unica per giovani appassionati, e gli sbocchi occupazionali non mancano" ...