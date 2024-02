ONU | ex alto funzionario | drago cinese non deve spaventare

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Oslo, 09 feb – (Xinhua) – Ilnella culturanon e’ una creatura spaventosa, ma un simbolo di buona fortuna, ha dichiarato un exdelle Nazioni Unite in un’intervista rilasciata a Xinhua questa settimana. “I miei amici cinesi desiderano che i loro bambini nascano nell’Anno del”, ha dichiarato Erik Solheim, ex sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. “Penso che la culturadelsia innocua e che ilnon debba. Concentriamoci piuttosto su come mostrare curiosita’ e rispetto reciproco”. Solheim ha affermato che in Cina ile’ un simbolo di buona ...