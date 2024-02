One Day | la recensione | l’adattamento che meritiamo!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La serie: One Day, 2024. Creata da: Nicole Taylor. Cast: Ambika Mod, Leo Woodall, Essie Davis, Tim McInnerny, Amber Grappy, Jonny Weldon, Eleanor Tomlinson, Joely Richardson, Toby Stephens. Genere: Commedia, romantico, drammatico. Durata: 30 minuti ca./14 episodi. Dove l’abbiamo visto: su Netflix. Trama: Emma e Dexter trascorrono insieme la loro ultima notte di vita universitaria: il giorno dopo prendono strade diverse, ma le loro vite rimarranno intrecciate. I fan di One Day possono tirare un sospiro di sollievo. Questo adattamento del romanzo di David Nicholls, best-seller nel 2009, rivoluziona l’esperimento del 2011 con Anne Hathaway e Jim Sturgess, poco apprezzato dagli amanti del romanzo. Lo si sapeva fin dall’inizio: il romanzo adotta una struttura episodica che si presta molto di più a una serie televisiva che a un film di due ore e, finalmente, siamo ...

Ad aver conquistato sia critica che pubblico è One Day, con Amika Mod e Leo Woodall nei panni dei protagonisti. La serie segue "due studenti, Emma Morley (Mod) e Dexter Mayhew (Woodall), che si ...