Omicidio di Salvatore Silipo | il pm chiede ergastolo e isolamento per un anno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Reggio Emilia, 9 febbraio 2024 -diurno per un. Sono le richieste avanzate stamattina dal pubblico ministero Piera Cristina Giannusa per Dante Sestito, 72 anni, accusato dell'del 29enne, nell'autofficina di Cadelbosco 'Dante gomme'. L'assassinio avvenne il 23 ottobre 2021, nel capne dove la vittima aveva lavorato fino a un mese prima. Il pubblico ministero ha chiesto la pena ravvisando le aggravanti della premeditazione, motivi futili e abbietti e crudeltà. 'Non è il deconomico il movente - ha detto Giannusa -. Non si sa cosa fosse contenuto nelle gomme portate via. Ma lo è il sospetto che la vittima fosse il ladro. Eppure nella notte del furto, il 9 settembre,...